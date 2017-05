Pliego de cargos contra concejal Luis Sánchez, por gestionar maquinaria en beneficio de particulares

El hecho se deriva de una investigación realizada por RCN Radio, en la quedo demostrado el actuar del concejal para lograr que maquinaria amarilla del municipio, comprada para trabajar en la recuperación de vías rurales, terminara, adelantando trabajos en un lote que aparentemente pretendía ser urbanizado sin cumplir el mínimo de los requisitos.

Escuche aquí la denuncia:

http://www.rcnradio.com/audios/autorizacion-alcaldia-popayan-concejal-utilizo-maquinaria-del-municipio-beneficiar-terceros/

La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra el concejal liberal en una investigación donde se le cuestiona por presuntamente gestionar, a nombre de particulares, la utilización indebida de maquinaria del municipio para la explanación de un lote privado en la vereda San Bernardino.

Según el Ministerio Público con este comportamiento el corporado podría haber incumplido sus deberes e incurrido en una presunta violación al régimen de prohibiciones de los servidores públicos.

Según el auto de cargos Sánchez no habría actuado con diligencia ante el tipo de solicitud efectuada a la Secretaría de Infraestructura municipal y la finalidad de la misma, pues con ella, posiblemente se favoreció a un particular, no obstante conocer que dicha situación se encuentra prohibida por la legislación colombiana.

Dice la Procuraduría que con esta conducta del investigado se evidenciaría su falta de cuidado y el incumplimiento del servicio encomendado, comportamientos reprochables y cuestionables, por cuanto ponen en entredicho la ética y la moral del funcionario público, situaciones que hacen que la buena marcha de la administración pueda verse afectada con conductas ajenas a los fines del estado.

En esta etapa del proceso el ente de control calificó la falta del implicado como grave cometida a título de culpa grave, al reiterar que los servidores públicos deben actuar con rectitud en la prestación de la función pública.