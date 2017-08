Pobladores de Calamar, Bolívar, marcharon para rechazar incremento de abusos sexuales contra niños

Foto: Cortesía.

Los habitantes de Calamar marcharon en contra del incremento en los casos de abuso sexual que se han registrado en el nororiente de Bolívar durante la última semana. Acompañados de los estudiantes y las autoridades civiles del municipio, los pobladores recorrieron las calles gritando “no más abusos”. “ni una más”.

Durante el recorrido, los habitantes usaron camisetas blancas, pañuelos y banderas en símbolo de rechazo a los hechos de inseguridad de los últimos días.

“La comunidad Calamar se siente indignada por estos casos de violación a menores, eso no se había presentado aquí antes y por eso causan rechazo en la comunidad”, dijo un líder juvenil de la zona.

“Hicimos una marcha para repudiar los abusos sexuales que se han presentado, más de 2 mil personas nos acompañaron, todos nos unimos, la gente gritaba ni uno más, no más violencia, fuera los violadores…. la verdad fue que nos conmovió mucho esta marcha”, dijo Jassir Eljach, organizador de la marcha.

En Calamar se han registrado 3 abusos sexuales contra menores de edad en menos de una semana, dos de estos casos fueron en contra de niñas menores de 16 años.

El personero del municipio, Jaime Sierra, clamó a la Fiscalía para que estos delitos no queden impunes.

“Desde la personería hago un llamado a la dirección de fiscalía que por favor estos hechos no queden en la impunidad, he visto con preocupación que en los últimos tres años van más de 15 actos de violación contra menores de edad y los procesos están radicados en la Fiscalía de Turbaco y no ha pasado nada. Calamar se ha manifestando pidiendo justicia”, dijo Sierra.

En esa población hay temor porque los casos de abuso sexual se han cometido incluso dentro del colegio y entre compañeros de clase.

A esta problemática se suma que ese municipio cuenta solo con 10 policías para atender a más de 24 mil habitantes, lo que según las autoridades civiles es insuficiente para controlar la inseguridad de esa parte del nororiente de Bolívar.