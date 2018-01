Poetas rechazan que el Gobierno retire apoyo al Festival Internacional de Poesía de Medellín

Foto cortesía http://www.festivaldepoesiademedellin.org/

Polémica e indignación generó el anuncio del Ministerio de Cultura de no brindar apoyo económico este año para el Festival Internacional de Poesía de Medellín, evento declarado Patrimonio Inmaterial de la Nación desde el año 2009 y que por ley debería recibir cerca de 350 millones de pesos anuales para su realización.

Fernando Rendón, director del Festival, denunció que el Ministerio retiró el apoyo por supuestas irregularidades en una casilla del formulario para acceder a los dineros. Advirtió que por ser un Patrimonio de la Nación, el festival no debería concursar año tras año para acceder al apoyo, que anualmente no supera los 260 millones de pesos, dinero que calificó de “insuficiente” para realizar un evento que es considerado el festival de poesía más importante del mundo.

El director del Festival Internacional de Poesía calificó como una “censura” la decisión del Ministerio, entidad que estaría violando la ley de patrimonios. Lamentó que el Gobierno no apoye un evento que ha traído 1.600 poetas de 170 países del mundo y que nació hace 27 años para rechazar la violencia de Pablo Escobar, ayudando a superar la página del conflicto en Medellín.

A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura respondió que el Formulario de Registro del Programa de Concertación Cultural no fue diligenciado en el punto 4 por parte de los organizadores y que “desde el punto de vista jurídico no pueden apoyar proyectos que no hayan cumplido con las condiciones establecidas”.

Sin embargo, los líderes del Festival rechazaron el argumento del Ministerio, pues aseguran que un “papeleo” no es razón para no apoyar un evento que transformó e internacionalizó a Medellín y que además está protegido por ley patrimonial.

El Festival Internacional de Poesía de Medellín se realizará entre el 14 y el 21 de julio de este año y contará con la presencia de 80 poetas de 40 países del mundo. El evento nació el 19 de abril de 1.991, como una iniciativa de paz y transformación cultural.