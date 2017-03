Polémica en Barranquilla por falla eléctrica en partido Junior Once Caldas

A pesar que el Junior ganó de Barranquilla ganó 3-0, ante el Once Caldas el técnico Alberto Gamero señaló que no lo agradó que los himnos de Colombia y Barranquilla no sonaran previo al partido. La falla Eléctrica que se registró en la subestación del estadio también generó la suspensión de la venta de boletas en el Velódromo.

Cuando comenzaba el segundo tiempo ante la queja de hinchas por redes sociales que expresaban su descontento en el sentido de que no habían podido ingresar al Metro porque no pudieron comprar la boletería, Junior emitió dos tuits explicando, según la institución, lo que había sucedido.

El Secretario de Deportes Joao Herrera aseguró “por un bajón en el voltaje se quemaron dos fusibles y casualmente un gato quedo quemado donde iban los circuito. y para poner dos nuevos el estadio se quedó sin el servicio 12 minutos”.

Para el partido entre la selección Colombia y Bolivia tomarán todas las medidas de seguridad para que no se repita el incidente.