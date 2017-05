Polémica en Bucaramanga por marcha en la que ciudadanos piden libre uso de la marihuana

Foto: AFP

Con el objetivo de defender el uso de la marihuana en Bucaramanga, un grupo de jóvenes que asegura reunirá a 5 mil manifestantes, se tomarán las calles de la ciudad para exigir la normalización de la planta y por ende lo que denominan la dosis personal.

La manifestación ha generado rechazo y polémica en los bumangueses, quienes aseguran que no se puede permitir que se legalice la sustancia, por beneficiosa que parezca.

“Eso no es correcto, no pueden permitir que entonces todo el que quiera vaya por las calles fumando marihuana cuando hay niños que seguramente los verán y preguntarán. Definitivamente no podemos aceptar que cosas como estas se contemplen ni en Bucaramanga ni en otro lugar del país”, aseguró un ciudadano.

Sin embargo para Víctor Martínez, vocero de la actividad, marchar por defender el cannabis es una expresión de armonía y paz, puesto que hay una diferencia entre ser policonsumidor de droga y usuario de la planta.

“El cannabis ha sido fumada para la paz y el amor desde todos los tiempos. A través de esta marcha pretendemos acabar con el provisionismo porque Santander es departamento donde se hace uso de la planta de Cannabis, por lo que legalmente tenemos derecho a tener 19 plantas”.

Usuarios del cannabis, así se denominan los jóvenes que marcharán en horas de la tarde por las calles de Bucaramanga para defender el uso libre de la marihuana.