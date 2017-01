Polémica en Cartagena por contratos de arrendamiento en las plazas del Centro Histórico

La oficina de Espacio Público de Cartagena aseguró que no se está entregando nada a los privados.

Carolina Lenes, la gerente de Espacio Público y movilidad de Cartagena, salió a la defensa de todos esos contratos de arrendamientos, aseguró que la ocupación que se hace actualmente es completamente legal fundamentada en las licencias de ocupación que expide la Secretaría de Planeación Distrital, y ante el caso particular de La Plaza de los Estudiantes que ha causado malestar en la comunidad universitaria, sostuvo que las plazas no pueden restringirse a un grupo poblacional solo porque así lo indique su nombre.

Lenes pidió a quienes se oponen al arrendamiento de las plazas ser consientes de que Cartagena es una ciudad turística, “la ciudad el principal destino turístico del país, por lo que nosotros debemos estar conscientes de esa situación y debemos, como ciudad emblemática en el turismo, mostrarle al mundo que estamos a la altura de otros destinos a nivel internacional”

La funcionaria aclaró que esta es una practica que no se restringe solo a Cartagena, sostuvo que el arrendamiento del espacio público también se da en países con altos niveles turísticos, “las personas pueden ubicarse en distintos puntos, llámense plazas, corredores o paseos peatonales donde se puede apreciar el destino turístico” y agregó que no se está arrebatando un espacio, ni entregando la propiedad a un particular

El acuerdo 010 de 2015 estableció que los recursos que se obtienen del contrato de arrendamiento irían al Fondo de recuperación de Espacio Público, en la norma se establece cual es la destinación de este fondo, que según Carolina Lenes, “debe reinvertirse en el espacio público para su mejoramiento”

La funcionaria hizo llamado a la ciudadanía para que no se deje influenciar por malas informaciones y que si presentan alguna objeción en contra de las licencias, las presenten deben ir por las vías administrativas o judiciales que correspondan, pero evitar acudir a las vías de hecho, como la adelantó un grupo de estudiantes los últimos días del 2016.