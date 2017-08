Polémica dentro de Partido Verde por casos de corrupción que involucran a integrantes de la colectividad en Cartagena

Hay tensión entre las directivas del Partido Verde y miembros de su colectividad ante los presuntos nexos de algunos militantes, con la red de corrupción que se habría conformado en la Alcaldía de Cartagena y que derivó en la escogencia de Nubia Fontalvo para el cargo de Contralora Distrital.

El escenario donde se dio el “tire y afloje” fueron las redes sociales, a partir de un trino publicado por la congresista Angélica Lozano quien le salió al paso a las revelaciones de uno de los audios presentados por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso por el cual están siendo investigados el suspendido alcalde Manuel Vicente Duque; su primo hermano, José Julían Vasquez; la contralora Fontalvo y el exconcejal Jorge Useche.

En el audio se oye una conversación entre la concejal del Partido Verde, Angélica Hodge, y el cabildante Useche, donde ésta le hace saber su malestar por que no le entregaron en la Secretaría General, un puesto que ella había solicitado para Yaneth Simanca, esposa del excandidato a la Alcaldía de Cartagena, Fabio Castellanos.

Ante esta reveladora conversación, la congresista Lozano expresó vía twitter el siguiente mensaje: “Politiqueros asquerosos. Pido a directivos del Partido Verde Colombia, investigar con objetivo de expulsión a Castellano y a la concejala puestera”.

Aquel trino, fue replicado por Castellanos: “Detrás de estos escándalos de corrupción, hay intención de perjudicar a todo el mundo”, quien con otro mensaje expresó: “le pido que a mí no me meta en el mismo saco. Primero conozca o entérese y no le haga el juego a los bandidos locales. Averigüe antes de hablar”.

En diálogo con RCN Radio, el excandidato a la Alcaldía de Cartagena y miembro del Partido Verde, manifestó “sentirse sorprendido” por lo expresado por la Representante a la Cámara, asegurando que “nunca le preguntó directamente qué era lo que estaba sucediendo y yo le respondí que no me metiera en el mismo saco como metió a todo el mundo”.

“Me desconciertan los trinos de la congresista, sobretodo viniendo de una persona tan importante como es ella dentro del partido. Eso deja un sinsabor, de la forma como se manejan los conflictos internos en un partido y además, demuestran una ausencia total del conocimiento de normas tan mínimas como el debido proceso y presunción de inocencia”, expresó.

Así mismo, expresó que él solicitó al Partido Verde, a través de su Comité de Ética, que abra una investigación y revise sus actuaciones como miembro del colectivo. “La ciudad sabe como me he comportado y cómo me seguiré comportando y estoy convencido es que a través de todo esto, existe un animo tendencioso, por una parte para pasar cuentas de cobro de algunos sectores”, apuntó.

Con respecto al audio revelado por el ente acusador, indicó que “nunca existió ningún acuerdo o pacto para que el Partido Verde no haga oposición a cambio de puestos”, al tiempo que señaló que el colectivo asumió frente a la Administración Distrital una posición de “cooperación y control”.

“Se le advirtió a la Concejal Hodge no votar por la Contralora Fontalvo”, expresó Castellanos, quien una vez más recalcó que él ha venido mostrando una posición frente a la ciudadanía sobre los hechos de corrupción que actualmente están en la palestra pública.

“El nombre de mi esposa no aparece en esos acuerdo y yo soy el primer sorprendido y aspiro a que la concejal Angélica Hodge aclare, pero sobre todo, que aclare su situación ante el Comité de Ética del Partido y ante la justicia. Es triste que en esos audios ella se refiera así del partido y además crea que los senadores del partido se van a prestar para prendas burocráticas. Eso es falso”, puntualizó.

Frente al proceso que se cursa ante las instancias judiciales por la presunta red de corrupción en la Alcaldía de Cartagena, las audiencias contra los cuatro imputados se reanudarán el próximo sábado 26 de agosto.