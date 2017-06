Polémica por sanción a juez de Sincelejo que condenó al Estado a pagar 2.1 billón de pesos

El Consejo Seccional de la Judicatura suspendió durante tres meses a la juez de Sincelejo que falló una millonaria demanda contra el Estado.

De acuerdo con el Consejo Seccional de la Judicatura la juez, que falló una demanda contra El Ministerio de Defensa y las entidades que atienden a las víctimas de la violencia por 2.1 billones de pesos, habría generado posibles afectaciones económicas al Estado.

La suspensión, como medida cautelar, por tres meses prorrogables a la Juez Séptima Administrativa de Sincelejo, Ligia Ramírez Castaño, se dio tras la queja interpuesta por defensa jurídica del Estado

Se advierte que la juez podría seguir incurriendo en conductas de este tipo.

La juez tiene en su poder otra millonaria demanda por afectaciones a pescadores y comunidades de Coveñas por el derrame de crudo.

La sanción ha causado rechazo entre los juristas en Sucre. Dairo Pérez Méndez, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capitulo Sucre, destacó que tras un análisis se concluye que fue una decisión desafortunada.

“El Consejo Seccional de la Judicatura produjo una decisión que no estaba motivada de manera plausibles. Si bien es una medida provisional, que no implica un prejuzgamiento, la Ley 734 de 2002, en la que se fundamentó para proferir la suspensión provisional, dice que debe ser una decisión motivada, con los elementos de juicio que tenga a su alcance y si hacemos una lectura de la suspensión provisional vemos que no hay elementos de juicio idóneos ya que se fundamenta en una noticia de prensa de mayo de 2017…”, explicó Pérez Méndez.

Recordemos que el fallo de primera instancia de la juez Ligia Ramírez reconocía a unas 45 mil víctimas de la violencia en Montes de María indemnizaciones por unos 2.1 billones de pesos y costas del 10 por ciento al abogado accionante.

Aseguran otros abogados consultados, que con esta decisión se podría estar mandando un mensaje a los jueces que tengan casos de este tipo en sus manos.