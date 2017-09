Polémicas declaraciones de Humberto De La Calle, donde advirtió que le oyó a un pre-candidato del uribismo que si ganaban las elecciones, revisarán los acuerdos y asumirían los muertos

Foto: RCN Radio.

El ex Jefe Negociador del gobierno con Las FARC, Humberto De La Calle Lombana, advirtió en la Universidad de Caldas, que si un candidato del Centro Democrático gana las elecciones presidenciales de 2018, los Acuerdos de Paz se volverían trizas y ese es el temor que él tiene. Sin mencionar el candidato, De La Calle expresó le oyó que ellos asumirían los muertos.

“Hay riesgos de una doble naturaleza, primero hay un riesgo político, si se ha dicho como se ha dicho esto no es imaginación mía, es una realidad que en el 2018 si gana el Partido Centro Democrático, se volverán trizas los Acuerdos de Paz, me perece que ese es el peor mensaje y un mensaje del pasado, del odio. Yo creo que tenemos que ser capaces de superar esto”, expresó el ex Jefe Negociador.

Y fue claro en decir, “un pre-candidato presidencial cuyo nombre prefiero ocultar del Centro Democrático dijo, si ganamos en el 2018 hay que revisar los acuerdos, habrá muertos sí, asumimos los muertos, yo pido que lo busquen, esto no es invento mío”, añadió el señor Humberto De La Calle.

Por último, manifestó que de acuerdo con lo antes mencionado, recordaba poco una frase de José Millán-Astray, en la Universidad de Salamanca, donde dijo que ¡Viva la muerte!, y aclaró que contrario, lo que se quiere es que viva la vida.