El polémico congreso de la industria del erotismo de Cartagena no ha sido cancelado

Diferentes sectores de Cartagena debaten si es pertinente la realización Lal Expo-Latin America Adult Business Expo, un congreso empresarial de la industria del erotismo, en una ciudad con problemas de prostitución y turismo sexual. Pese a que la alcaldía insiste que no prestará el centro histórico para su realización, los organizadores recalcaron que no hay cancelación y advierten que hay desinformación y estigma en los gobernantes.

“Hasta el momento es que el evento va, todavía no hay una cancelación, o algo por parte de nosotros diciendo que no se va hacer o que se va a cancelar. Esto no es pornografía, esto es sencillamente un evento de empresarios de la web-cam, si es entretenimiento para adultos pero no hay sexualidad explícita, ni nada por el estilo”, dijo Oscar Julian Arias, manager de Esperanza Gómez.

Así mismo, Richard Bedoya, fundador y organizador del congreso dijo que “cada vez más le pedimos a los adultos que cuiden la manera cómo tanto hombres y mujeres ingresan a este sector del mercado y que siempre se haga de una manera voluntaria. La prostitución no es parte de nuestra industria, esta gira alrededor de negocios ilícitos, de abusos, de problemática social, lo cual nosotros rechazamos. El congreso ha contribuido a detener y/o combatir la vulneración de los derechos humanos”.

A la discusión se sumó el ex procurador conservador, Alejandro Ordonéz, quien manifestó que esos eventos tienen repercusiones dramáticas porque su parecer todos los pederastas son grandes consumidores de pornografía, “es indudable que hay un nexo causal entre el deterioro social y los episodios crueles del que tanto nos dolemos, hay que hacer un análisis sociológico bien importante entre el consumo de la pornografía y la pederastía, previendo la protección de la niñez y la mujer”.

Para Ordóñez Maldonado, las autoridades locales deben evaluar ese tipo de congresos, sin embargo los organizadores Lal-Expo aseguran que no se trata de un evento enfocado a la pornografía, ni respalda la explotación infantil y que incluso respaldan fundaciones que luchan contra la pornografía infantil en internet, por lo que no descartan invitar al ICBF, Instituto colombiano de bienestar familiar, participe en el encuentro.

Se estima que el congreso en cuestión puede dejar a la economía de Cartagena unos 3 mil millones de pesos repartidos entre el sector hotelero, turístico y otros servicios relacionados, sin contar las eventuales inversiones que decidan efectuar las empresas participantes luego de la convención.

