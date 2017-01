Policía instaló dispositivo de seguridad en plaza de toros de Bogotá

Dispositivo de seguridad en la Plaza de Toros de Bogotá / foto RCN Radio

A las fueras de la Plaza de Toros La Santamaría, en pleno centro de Bogotá, inició el dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional para la corrida que se llevará acabo en horas de la tarde.

Son más de 3 mil uniformados de la Fuerza Disponible, de Carabineros y el Esmad que están custodiando los al rededores de la plaza de toros.

Hay cuatro anillos de seguridad compuestos por hombres y mujeres que se encargan de requisar a quienes transitan por las diferentes vías aledañas y sobre todo a quienes ingresan a las instalaciones de la plaza.

El primer reporte de las auroridades indica que los manifestantes están ubicados a cerca de 800 metros, muy cerca de la torre de Colpatria, para evitar desmanes y eventos desafortunados.

“Hasta el momento no se han presentado alteraciones al orden público. No tenemos presencia de manifestantes, no hemos tenido que proceder; si alguien quiere manifestarse que lo haga de forma pacífica“, dijo el coronel Daniel Gualdrón, de la Policía de Bogotá.