Policía investiga posible secuestro del hijo del alcalde de Magüí de Payan en Nariño

Foto Noticias RCN

La Policía trata de establecer el paradero del hijo del alcalde de Magüí de Payan en Nariño Walter Hernando Quiñonez quien habrìa sido secuestrado el pasado jueves en la capital del paìs.

El joven de 19 años quien responde al nombre de Calixto Quiñónez estudiante de derecho salìa de la universidad cuando fue abordado por desconocidos que se lo llevaron con rumbo desconocido.

Según autoridades, la familia del alcalde tuvo que salir del municipio por amenazas de muerte pero en la capital fueron ubicados por los delincuentes que los vienen amenazando.

La Policía Metropolitana de Bogotá a través de personal de la Sijín y del grupo Gaula adelantarán la investigación para tratar de dar con el paradero del estudiante Calixto Quiñónez .

El secretario de gobierno del departamento de Nariño, Edgar Isandará, afirmó que ante el Gaula de la Policía en la capital de la República fue puesta la denuncia, luego de la desaparición del hijo del alcaldede Magüí Payan.

El funcionario manifestó que existe la preocupación porque no se conoce sobre su paradero, aunque aclaró que no se puede hablar de un secuestro. Por el momento el alcalde de dicha localidad, Walter Quiñonez, en diálogo con el secretario de gobierno le manifestó que no ha recibido llamadas extorsivas.