Policía de tránsito rescata a una familia de ser arrastrada por un arroyo en el norte de Barranquilla

Foto: Cortesía @GeneralNietoR

En el norte de ciudad, el patrullero Wilson Plaza, de la seccional de transito de la policía Metropolitana de Barranquilla, rescató a una familia que se encontraba atrapada en un caudaloso arroyo ubicado en el sector de la Calle 85 entre carreras 47 y 49B.

” Me encontraba muy cerca del lugar, cuando recibí el llamado de la ciudadanía, de inmediato de llene de valor y no dude en meterme en la fuerte corriente con ayuda de uno obreros del sector con el fin de salvar a una mujer de la tercera edad que no podía caminar y a otros dos familias“, señaló Wilson Plazas, patrullo de la policía.

El patrullero Wilson Plazas en #Barranquilla, a pesar de poner en riesgo su vida, logró rescatar a 3 personas de arroyo que los arrastraba. pic.twitter.com/ULGn3xQ3vG — General Jorge Nieto (@GeneralNietoR) May 13, 2017

El suboficial manifestó en diálogo con RCN Radio que ” Muy a pesar de que la corriente era pesada actué con profesionalismo, en equipo, con disposición para salvar a las personas, llevo 4 años de estar trabajando con la policía en Barranquilla y es la primera vez que me sucede esto y la verdad que no pensé en mi, sino en el bienestar de la familia, que entre otras cosas se iban de viaje para sincelejo a celebrar el día de la madres“.

El patrullero manifestó que además de estas personas, habían ese sector otros 5 vehículos que estaban atrapados por la fuerte corriente del arroyo de la calle 85.