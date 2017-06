Por crisis, empresario botó 43 mil litros de leche en un potrero

Los 43 mil litros de leche fueron arrojados a un potrero en Santander.

La disminución en el precio de la leche por la competencia con productos que provienen del extranjero a través del Tratado de Libre Comercio, se convirtió en la principal dificultad para vender el alimento lácteo.

Por esta razón, la Hacienda Madrigal, tuvo que botar 43 mil litros de leche que no se pudieron comercializar por el bajo precio de oferta y porque ya presentaba descompresión, según explicó su propietario y accionista de Vanguardia Liberal, Alejandro Galvis.

“Me llaman y me dicen que ya no me van a comprar los litros de leche, entonces después de ocho días de tenerla ahí presentó acidez. Inicialmente pensé en regalarla pero es muy complicado bajar un carrotanque con 43 mil litros de leche así que no hubo otra salida que terminar botándolos”, aseguró.

El empresario señaló que lo más preocupante es que hay más leche acumulada y al parecer no se podrá vender porque la compra está a 100 pesos por debajo del precio actual.