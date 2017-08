Por falta de docente, padres de familia bloquearon ingreso a un colegio en Puerto Wilches

BENQ Digital Camera

Sin recibir clases se quedaron 530 estudiantes de la sede C de Escuela Industrial 20 de Julio, ubicada en Puerto Wilches, ante la falta de un docente que dicte algunas áreas de aprendizaje y que completa un mes de ausencia. Los padres de familia se tomaron las instalaciones del plantel para encadenarlo e impedir el ingreso de los alumnos en protesta al nombramiento del nuevo profesor.

Ana de Dios Tarazona, secretaria de educación de Santander, aseguró que este tipo de protestas lo único que generan es el represamiento de horas de estudio y a los únicos que perjudica es a los estudiantes.

“Lo que no podemos permitir es que este tipo de cosas sucedan, se tomaron el colegio, bloquearon la entrada y no permitieron el ingreso de los estudiantes. Hay que tener paciencia porque los nombramientos son demorados pero no porque uno o la secretaría quieran sino por el proceso que esto conlleva”.

Indicó que el nombramiento de docente ya se hizo y que se espera que hoy, la maestra asignada llegue al municipio de Puerto Wilches y a la escuela para poner en orden la situación y por ende, dictar las clases atrasadas.

La comunidad estudiantil y los padres de familia aseguraron que de no obtener el nombramiento y el arribo de la docente, continuarán tomándose las instalaciones educativas hasta que la situación se normalice.