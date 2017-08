Por olores ofensivos, familias de la Mesa de los Santos pondrán acción popular en contra de empresa avícola

La proliferación de moscas, los malos olores, las complicaciones médicas y la contaminación en algunas quebradas, impulsó a la comunidad de la Mesa de Los Santos en Santander a instaurar una acción popular en contra de una de las empresas avícolas que no estarían cumpliendo con los procesos establecidos por la ley y que en un tiempo de 8 años han contaminado la localidad.

Alfredo Martínez, líder cívico del lugar, aseguró que son 500 familias afectadas con la situación y que recientemente varios niños resultaron con infecciones en la piel.

“Tenemos una avícola que está produciendo los malos olores, por eso hicimos una protesta porque nos están violando nuestros derechos, no podemos trabajar, el derecho a la intimidad porque no podemos invitar a nadie a nuestras casas, los malos olores no dejan comer ni desayunar, nadie puede entonces nos toca encerrarnos para evitar que las moscas entren y estemos en paz. Nos vamos a ir a las vías jurídicas porque no podemos seguir esperando por una solución”.

Recientemente, la comunidad realizó un plantón frente a la granja donde funciona la empresa avícola para rechazar la alta contaminación que ha generado los procesos irregulares al interior de la misma. En vista de no obtener solución, ahora, interpondrán una acción popular que esperan que prospere.