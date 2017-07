Por presuntas irregularidades, Contraloría embargó sueldo del Alcalde de Bucaramanga

Las presuntas irregularidades se habrían cometido en un contrato entre el ingeniero Felipe Ardila y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, razón que llevó a que la Contraloría embargara el sueldo y las cuentas del alcalde del municipio, Rodolfo Hernández.

El ente de control investigará las inconsistencias que se habrían presentado en el contrato y las acciones que hicieron los funcionarios del Acueducto con la empresa Conalvías porque al parecer, éste no se habría cumplido en su totalidad.

El mandatario de los bumangués aseguró que la situación fue originada por tintes políticos “Esas son mañas de la politiquería. Resolvieron meterme medidas preventivas y me embargaron todas las cuentas, pero esos son retozos de la politiquería. Eso no pasa nada. Afortunadamente estoy gordo, cachetón y colorado y puedo aguantar hambre tomando agua y cualquier otra cosa”.

La preocupación del mandatario es que al ser embargado su sueldo y las cuentas, más de 50 estudiantes que pertenecen al programa ‘Los Pilos del Alcalde’ y a quien les donaba su salario mensual, no podrán seguir recibiéndolo.

“Ahora no se puede donar el sueldo, porque está embargado. A todos los ‘pilos’ ya no se les puede dar el auxilio económico y si sigo embargado toca suspender. Toca que los ‘Pilos del Alcalde’ le pidan al subcontralor, Rolando Noriega, y al doctor Jorge Gómez Villamizar que les den la plata que no van a recibir como consecuencia del embargo que me hicieron”.

El mandatario aseguró que deberá esperar a que la Contraloría aclare lo sucedido con el contrato para que su sueldo y las cuentas puedan salir del embargo.