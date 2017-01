Por solicitud de la Fiscalía fue aplazada la audiencia contra los concejales de Floridablanca

El abogado defensor presentó una recusación donde señala que el fiscal se encuentra impedido. Foto: Suministrada / RCN Radio.

El juzgado tercero municipal de Bucaramanga emitió una constancia en la cual se certifica el aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos contra los concejales de Floridablanca por la elección de Contralor municipal, diligencia que había sido convocada para el día 30 de enero, pero el juez decidió posponer la diligencia ante la recusación presentada por el abogado defensor Jaime Lombana, contra el Fiscal 20 quien explicó que además en el proceso hay pluralidad de decisiones frente a lo que debió ser la selección del contralor y el personero de Floridablanca.

“Venir ahora a tratar de encarcelar 16 concejales por una postura jurídica donde no hay en juego donde no hay en juego un solo peso me parece un poco desbordado” señaló el abogado.

Adicionalmente queremos explicaciones sobre el procedimiento de elección de la terna que hizo la mesa directiva anterior y sobre los posibles nexos familiares entre los ternados. Tienen mucho qué explicar, además de la pretensión exagerada de una medida de privación de la libertad, cuando aquí nadie está huyendo ni evadiendo la justicia. Al contrario, exigimos prontitud y justicia pero sin sombra alguna”, manifestó Lombana al final de la audiencia.

Se espera que la recusación se resuelva a la mayor brevedad en la Fiscalía General de la Nación, que podría terminar apartando el Fiscal 20 del proceso, si se comprueban las reclamaciones presentadas.