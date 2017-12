Precandidatos a la alcaldía de Cartagena coinciden en la eliminación de concesiones

Foto suministrada por la Concesión Vial.

Algunos precandidatos fijaron su posición en cuanto a los contratos de concesión de Cartagena

Sin haberse convocado las elecciones atípicas en Cartagena, los aspirantes a la alcaldía de la ciudad dejan ver algunas de sus intenciones si llegan al cargo. Una de ellas, es el estudio riguroso de las concesiones para su eventual liquidación, un tipo de contrato que los residentes han cuestionado porque no le genera beneficios a la ciudad, sobre todo el que incluye cuatro peajes internos.

Lia Margarita Muñoz, por ahora la única mujer aspirante, manifestó que cerraría las concesiones poco a poco, “todo ha sido mal hecho aquí y untado por la corrupción, por eso las concesiones no funcionan. Ahora hay que estudiar las concesiones, la ciudad está empobrecida y la ciudad no soporta más concesiones por eso las vamos a eliminar”

Javier Bustillo Pertuz, ex concejal y precandidato, considera que se debe reemplazar ese método de contratación, “una empresa mixta que se encargue del sistema de concesiones, eso implica que la operación de los peajes también hace parte. El Distrito debe asumir la operación y no puede entregar las ganancias”

Alejandro Lozano Cuello, abogado y también precandidato, sostuvo que las concesiones en la ciudad son destinadas a algunos políticos en particular, “algunas son benéficas, pero cuando son mal llevadas como en Cartagena, porque funcionan para mantener a algunos políticos, y para eso le hacen un otrosí y otrosí que están por fuera de la ley. No me temblará la mano para liquidarla”

Germán Viana Guerrero, ex representante a la cámara y ex concejal, agregó todas las concesiones merecen revisión porque están cuestionadas “yo soy partidario de su revisión, detrás de ellas se encuentran políticos que no trabaja que solo viven de los ingresos que ellas generan”

En cuanto a la concesión de los peajes internos, los precandidatos explicaron que debe ser estudiado con lupa y desde los entes de control a nivel central, debido a la poca confianza de la entidad regional, para evitar influencia de políticos locales.