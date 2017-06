Prensa deportiva denuncia maltrato a la hora de cubrir entrenamientos del Atlético Bucaramanga en su sede

La sede del equipo está ubicada a las afueras del área metropolitana de Bucaramanga.

A largas e incómodas esperas denuncian varios periodistas deportivos de la región, han sido sometidos para cubrir las prácticas del equipo Atlético Bucaramanga o para acceder a entrevistar a algún jugador de la institución. Los incidentes se han presentado en la sede del conjunto ‘Leopardo’ conocida como Barlovento a donde tienen prohibido el ingreso desde hace varios años.

Oscar Mejía del grupo Los Dueños del Balón, aseguró que en ocasiones son citados para que los jugadores presten atención a la prensa, pero algunos de ellos no los atienden y que han recibido malos tratos por parte de los vigilantes del lugar. Indicó que a raíz de la problemática, en compañía de algunos colegas tomaron la determinación de no volver al lugar hasta tanto el trato se mejore.

“Eso implica un tiempo y un gasto adicional para que seamos tratados así, nos tienen de aquí para allá y de allá para acá, hay celadores groseros, cuando los jugadores salen a veces salen haciendo mala cara y uno está haciendo es su trabajo nada más. Por eso decidimos no volver a las prácticas en la sede como una protesta más”.

Fabián Blanco, del grupo deportivo Extra Tiempo, aseguró que simbólicamente se encadenaron a la puerta de la sede en una muestra de inconformismo y protesta por las largas esperas y las incómodas instalaciones en donde deben desarrollar su trabajo.

“Nos tomamos la foto en compañía de otros colegas en una muestra de rechazo y protesta. Aquí la institución debe tomar decisiones y si nos va a citar para la atención a medios que sea así. Duramos hora y media esperando que salgan los jugadores a atendernos a la puerta de la sede porque no tenemos ingreso y eso no es justo”.

Luis Gabriel Gómez, secretario de Acord Santander y periodista deportivo, aseguró que desde hace un tiempo tomó la determinación de no volver a las prácticas del equipo mientras el trato no sea digno de una institución que permanece a la primera división del futbol colombiano.

“En mi caso, dejé de ir a la sede desde un tiempo precisamente por la atención que se da, es una atención en la puerta de la sede donde no se debería dar. Como secretario de Acord ya hemos tomado algunas determinaciones bajo lo que indica Dimayor pero lo chistoso es que el equipo nunca se pronuncia”.

¿Qué dice la institución sobre el caso?

Fernando Cotes, gerente comercial del Atlético Bucaramanga indicó que aunque han tratado de mejorar la atención a los medios de comunicación, la orden que impide el ingreso a los periodistas fue dada por las directivas del equipo santandereano.

“La orden de los dueños es que se está haciendo una serie de obras y que éstas no se mostrarán hasta tanto no estén terminadas. Yo no he sido testigo de casos de maltrato por parte de los vigilantes, es cierto que las condiciones no son nada cómodas pero son determinaciones que no solo se tienen en Barlovento sino también en el estadio de Floridablanca donde una vez se terminan las prácticas si así se dispone, se hace la atención a medios”.

Los periodistas aseguraron que la situación viene desde años atrás y el escenario donde ha ocurrido ha sido en la sede deportiva Barlovento ubicada a las afueras del área metropolitana.