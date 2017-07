Preocupación en Calamar, Bolívar, por casos de inseguridad

Habitantes del municipio de Calamar en el departamento de Bolívar dicen estar angustiados por los reiterados casos de atracos y hechos delictivos que se presentan en la población.

Indican que la delincuencia es de tal grado que hasta los bombillos ubicados en las terrasas de las casas son robados.

“No podemos tener un foquito en nuestras puertas porque en la mañana ya no están. A las señoras que andan en motos por las carreteras, los delincuentes se les suben en estos vehículos y les quitan los celulares y sus pertenencias; aquí no se puede una tablet porque en las calles nos las quitan. Es penoso lo que está pasando”, narran.

Aseguran que en su mayoría los hechos delictivos son cometidos por menores de edad: “la Policía llega y no puede hacer nada porque los padres esconden a estos niños. Todos sabemos quienes son pero no nos atrevemos hacer nada porques es como si nos tiráramos una familia encima”.

Pobladores indican que los casos de inseguridad no están solo en la zona urbana sino también en la rural, como es el caso del corregimiento Barranca Vieja: “aquí no podemos tener una gallinita, un puerco, ningún animal porque lo roban. Se meten en los cultivos de arroz y roban, es algo muy lamentable lo que estamos viviendo”.

Piden que la Policía haga mayor presencia sobre Calamar y sus corregimientos: “no es posible que la gente no pueda tener sus criaderos de cerdo o sus cultivos. No es posible que la gente no pueda poner una bombilla en su casa porque lo roban. La gente es atracada en el mismo medio de transporte. Se necesita de la fuerza pública en esta zona”.