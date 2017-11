Preocupación en Ebéjico por llegada de familias desplazadas desde el Atlántico

Foto archivo

La administración de Ebéjico, Occidente antioqueño, asegura que no tiene los recursos para atender a 40 familias desplazadas del Atlántico que llegaron a la localidad para ocupar un predio otorgado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como parte del proceso de restitución.

El alcalde de este municipio, Jorge Iván Vásquez, aseguró que no fue informado de la llegada de estas personas a la finca El Guzmanito que cuenta con una extensión de mil 400 hectáreas. La preocupación del mandatario radica en que estas personas manifiestan que no tienen víveres para más de 10 días y la ANT no expone soluciones.

Juan Diego Fernández, concejal del municipio, criticó la improvisación de la entidad encargada de reparar a las víctimas del conflicto y aseguró que no se puede solucionar un problema generando otro más grande.

Ebéjico es un municipio de categoría 6 cuyo hospital afronta inconvenientes económicos, las escuelas ya no tienen capacidad para recibir a más estudiantes y sumado a esto, el alcalde asegura que no hay recursos suficientes ni para atender a las víctimas ya registradas.

Por eso, pusieron en conocimiento de la Gobernación y de la Secretaría de Agricultura la zozobra que les genera la llegada de estos nuevos desplazados.