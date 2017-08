Preocupación en Pivijay ante posible liberación de alcalde imputado por presunto abuso sexual

Residentes del municipio de Pivijay, Magdalena han expresado malestar e indignación ante rumores según los cuales el alcalde de la población Eduardo Villa Mozo, imputado por presunto abuso sexual sobre una menor de 14 años, pueda salir de la cárcel en los próximos días.

La abuela de la menor accedida, Maritza Viloria, compartió su indignación por la posible salida de la cárcel del alcalde.

“Lo que se comenta en Pivijay es que los seguidores de él son una gente charlatana que ya están dispuestos a meterse con uno , que uno ya no puede ni asomarse, yo soy una víctima que tuvo que huir del pueblo por temor al grupo que lo rodea a él; ya están preparando pancartas porque el alcalde va a salir libre, pero en ningún momento he creído que él pueda quedar libre, porque eso no puede quedar impune”, explicó la abuela de la adolescente.

El pasado 30 de junio el Juez Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Santa Marta dictó medida de aseguramiento e imputó cargos por acceso carnal violento en contra del alcalde de Pivijay, Eduardo Villa Mozo, por el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.

El mandatario posteriormente fue enviado a la cárcel para funcionarios púbicos en el municipio de Sabanalarga, Atlántico en donde permanece recluido.