Presentarán proyecto de peaje en Barú en el marco de sesiones del Concejo de Cartagena

Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena.

En diálogo con RCN Radio, el mandatario local Manuel Vicente Duque, manifestó que como parte de las acciones que se tomarán para controlar el flujo de visitantes a Playa Blanca, se presentará en el marco de las sesiones del Concejo Distrital el proyecto para la instalación de un peaje en aproximaciones al Puente de Barú.

El Alcalde reconoció que la medida generará impactos en la ciudad y que a la cual se unirán detractores, pero sostuvo que la instalación de esta estructura es necesaria, no tanto por el tema de movilidad sino para minimizar los impactos que está teniendo Playa Blanca por cuenta de la alta afluencia de visitantes.

“Vamos a aprovechar las extras en el concejo para presentar el proyecto del peaje. Creo que con eso, entramos a pegarle duro a ese tema, es una manera de controlar realmente la gente que entra porque el gran problema es que si bien es de todos (la playa), tenemos que cuidar y no es porque sea de todos no lo vamos a cuidar y vamos a dañar, y eso es lo que está pasando allá, la gente llega con comida, van a hacer sus necesidad y no hay ningún tipo de de control y creo que con el peaje podemos limitar y a la vez invertir parte de ese dinero en Playa Blanca”, dijo.

La medida, indicó la máxima autoridad del Distrito, va en consonancia con los lineamientos que se acordaron tras la reciente reunión sostenida con el Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Alberto Botero, en donde se analizaron las diferentes situaciones que están poniendo en riesgo e incluso amenazan a este importante balneario que está bajo la protección de Parques Nacionales Naturales los Corales del Rosario y San Bernardo.

“Las decisiones hay que tomarla. Hay decisiones que no son buenas, que no son populares, pero que hay que hacerlas y nosotros, como mandatario, nos eligieron para tomar decisiones y lo vamos a hacer”, puntualizó Duque.