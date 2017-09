Presidente del Concejo de Manizales hizo claridad sobre supuesta demanda de la Gobernación de Caldas al POT

Foto: Cortesía Concejo de Manizales

El abogado liberal sostiene que el Plan de Ordenamiento Territorial no tiene ninguna nulidad en el procedimiento de aprobación en el Concejo

En el transcurso de la semana que concluye, se filtró a los medios de comunicación una versión sobre una supuesta demanda de la Gobernación de Caldas al Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, aprobado por el Concejo Municipal hace un poco más de un mes, dentro del control de tutela que la Constitución le defiere a este ente departamental en una eventual demanda ciudadana ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la posibilidad que existe de que impetre las acciones correspondientes.

El presidente del Concejo de Manizales, Víctor Hugo Cortés, consultado al respecto por RCN Radio, aclaró que no hay ninguna demanda de la Gobernación de Caldas frente al Plan de Ordenamiento Territorial, sino un trámite que se dio para una revisión de la validez del documento ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, con el fin de verificar si el procedimiento con el cual se aprobó el POT, se ajusta o no a la ley.

“No hay ninguna nulidad del Plan de Ordenamiento Territorial”, aseguró Cortés Carrillo y agregó que la petición fue hecha por el periodista Jorge Enrique Pava Quiceno, quien según el concejal, ha hecho una vehemente defensa en el caso específico de las zonas de expansión y en este sentido trasladó su petición a la Gobernación, al momento de la revisión del documento; ellos a su vez quisieron darle el trámite correspondiente para no dejar dudas sobre el procedimiento realizado, manifestó el presidente de la corporación edilicia, quien reiteró que no hay demanda, sino simplemente una solicitud de revisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, que el cree que tampoco va a prosperar.

De acuerdo con Cortés Carrillo, si la Gobernación se soporta sobre la supuesta petición de un ciudadano, se está ante un mecanismo o una acción que no se ajusta a lo que establece la ley, porque explicó: “si hay algún ciudadano que quiera demandar el Acto Administrativo por medio del cual se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial, lo que debe interponer es una “Acción de Nulidad” a ese Acto Administrativo; es decir, al Acuerdo 958 que le está dando vida jurídica al POT”.

El abogado liberal insistió nuevamente en que lo que hubo fue una solicitud de revisión y no una demanda, ya que no existe tal situación jurídica. “El documento llega como llega cualquier otro; nos oficiarán muy seguramente en caso de que sea admitido; yo no creo siquiera que lo admitan, porque el procedimiento de la Gobernación es a través de un ciudadano y este no es el enlace para garantizar una acción de esta índole ante el Contencioso Administrativo”, precisó.

Una situación diferente se presentaría-dijo- si por medio de la revisión, ellos (la Gobernación) encuentran alguna irregularidad y le dan trámite al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas para que el defina.

Finalmente, expresó tranquilidad porque considera que en el Concejo Municipal hicieron las cosas bien y no tienen ningún inconveniente, porque el procedimiento se ajusta al reglamento de la corporación y a la ley. Reconoció igualmente, que todo mundo tiene derecho a impetrar las acciones o los derechos de petición que estime convenientes, pero fue enfático en manifestar al mismo tiempo, que no ocurrirá ninguna situación de nulidad frente al Acto Administrativo hasta tanto un juez no lo falle; aunque insistió en que en este caso particular, ese no es el mecanismo.