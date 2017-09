Presidente del Concejo de Manizales denunciará penalmente por intento de soborno a columnista Jorge Enrique Pava

Foto: RCN Radio-Fabián Giraldo Trejos

El columnista solicitó recientemente a la Gobernación de Caldas la revisión de la legalidad del POT que fue aprobado hace más de un mes y esta a su vez, dio traslado al Tribunal de los Contencioso Administrativo de Caldas y en sus columnas puso en tela de juicio la honestidad de varios concejales

El presidente del Concejo de Manizales, Víctor Hugo Cortés, anunció este lunes en ese recinto, que va a instaurar la respectiva denuncia penal contra el columnista Jorge Enrique Pava Quiceno, por intento de soborno a un funcionario público en ejercicio, que irá acompañada de un audio como prueba contundente.

Cortés Carrillo, manifestó igualmente que como concejales los sorprende que a ellos se les critique y se les cuestione por haberle dicho no a la “oferta” que les hicieron. Explicó que normalmente los hechos de corrupción se critican cuando evidentemente se incurre en ellos, pero no, cuando no se ha recibido algo o no se quiere acceder al ofrecimiento.

“Nosotros pensamos que ahí debe terminar este tema, porque el respeto, la institucionalidad del Concejo hoy, está en cabeza de este presidente y como tal no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, genere un manto de duda sobre la corporación”, aseguró el abogado liberal.

El concejal expresó además, que les alegra mucho que el señor Pava Quiceno haya aceptado este lunes ante un medio de comunicación, que no tiene pruebas, que simplemente son rumores que se escuchan en la calle y que él como periodista los puede plantear. En RCN Radio, el columnista en mención ya se había pronunciado en el mismo sentido.

Igualmente recordó una frase que según él le escucho al presidente Santos en una de sus visitas a Manizales, citando a un ex presidente estadounidense: “el periodismo es el ejercicio del poder, sin responsabilidad”.

Finalmente reiteró que hecha la claridad, la discusión quedaba allí y que no tenían nada más que decir frente al tema del columnista Jorge Enrique Pava.

“Respetamos sus ejercicios de columnista del diario local La Patria y sí lo invitaríamos de una manera muy respetuosa, aunque esa es su vida y su ejercicio profesional, a que este tipo de aseveraciones (las que publicó en el referido periódico en contra del presidente y del concejal César Díaz) no afecten la imagen de una corporación como la nuestra, que hizo un ejercicio interesante con un Plan de Ordenamiento Territorial y así lo vamos a demostrar ante los tribunales”.