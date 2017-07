Presidente Santos destacó los nuevos resultados de las investigaciones de la Fiscalía sobre Odebrecht

El presidente Santos en el Congreso Nacional de Notarios en Cali. Foto RCN Radio Cali.

El presidente Juan Manuel Santos, celebró que en los anuncios de este martes del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, sobre nuevas personas comprometidas con los sobornos de Odebrecht no se hayan encontrado funcionarios de altos cargos de su gobierno.

Dijo que “en las investigaciones sobre el caso de esta multinacional no ha encontrado que hayan pagado sobornos a altos funcionarios del gobierno nacional, yo celebro eso y si los llegan encontrar que les caiga todo el peso de la ley, apenas un funcionario de segundo nivel recibió un pago y le he dicho al señor Fiscal que no tenga ningún tipo de contemplación porque esta lucha tiene que llegar hasta el final”.

Agregó el mandatario de los colombianos “hay una coordinación muy estrecha entre las entidades de control y el gobierno nacional en esta lucha contra la corrupción, que no comenzó ayer, que comenzó hace ya mucho tiempo, cuando presentamos el estatuto anticorrupción que nos dio la base para ser mucho más efectivos en esta lucha”.

Y fue enfático al señalar “esa corrupción que estamos viendo, que se está destapando, no quiere decir que haya más corrupción, lo que quiere decir es que se está descubriendo, se está destapando la olla y se está actuando y eso es algo que todos los colombianos deben apreciar, porque esta lucha contra la corrupción debe ser una prioridad no solamente del gobierno, sino de toda la región”.