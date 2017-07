Presidente Santos entregara hoy títulos de propiedad a varias familias del Cauca

?????????????

Hoy estará en el departamento del Cauca el Presidente de la Republica Juan Manuel Santos. El mandatario estará acompañado del director de la agencia Nacional de Tierras Miguel Samper Strouss en el municipio de Rosas. En este lugar se realizara la entrega de títulos de propiedad de fincas de comunidades campesinas de 11 municipios del departamento del Cauca

Los títulos que se entregarán, corresponden a predios privados que por muchas razones permanecían informales (transacciones hechas de palabra o con carta venta, títulos no registrados, sucesiones que no se realizaron, etc.).

También recibirá los títulos de la finca un grupo de familias caucanas que han permanecido *sin presencia de cultivos de uso ilícito* en los predios. Este grupo hace parte de un programa especial que adelanta la Agencia Nacional de Tierras con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y que busca convertir en propietarias a 7.000 familias de Antioquia, Cauca y Putumayo que abandonaron los cultivos de uso ilegal hace años.