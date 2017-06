Presidente Santos ordenó a la fuerza pública arremeter contra la minería ilegal

Foto: Archivo RCN Radio

El Presidente Juan Manuel Santos arremetió contra la minería ilegal luego de los ataques contra la policía que se presentaron en San Martín de Loba, Bolívar, por un grupo de mineros ilegales quienes protestaban por la destrucción de maquinaría pesada que removía montañas enteras en esa zona del país.

El hecho fue rechazado por el mandatario quien pidió intensificar los operativos contra esa actividad al margen de la ley.

“Eso no se puede permitir, yo no voy a permitir que sigan envenenando los ríos de Colombia y a los que están incitando a la gente a irse contra la policía por estar protegiendo la agricultura y al campesinado también les quiero decir van a encontrar la mano dura del gobierno y de la fuerza pública”, dijo Santos.

El presidente Santos dio la orden de intensificar los operativos contra la minería ilegal en todo el país para frenar el vertimiento de mercurio y cianuro a los cuerpos de agua. Aseguró que debe frenarse la destrucción de la capa vegetal por la búsqueda de oro.

“Tenemos que ser fuertes y contundentes, no podemos permitir que la ilegalidad contamine nuestros ríos y nuestras aguas”, añadió.

De acuerdo al mandatario, la fuerza pública no puede seguir permitiendo que la minería ilegal contamine los ríos y las selvas del país por lo que advirtió de una arremetida contra ese delito.

“Vierten mercurio, cianuro y nos contaminan de por vida, eso no se puede quitar nunca, por eso estamos combatiendo la minería ilegal, no estamos prohibiendo la minería pero que se haga de manera responsable para que no afecte a los campesinos”, afirmó Santos.