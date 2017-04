Presidente Santos pidió en Cúcuta no caer en xenofobia con los venezolanos

El presidente de la República Juan Manuel Santos después de participar de un consejo de seguridad, dijo que es cierto el ingreso constante de venezolanos, pero no todos se quedan en Cúcuta y muchos vienen a comprar alimentos en momentos de dificultado pasar hacia otro país.

“No podemos caer en la xenofobia con nuestros hermanos del vecino país, caer en la discriminación, no podemos culpar a otros, no es lo que conviene en estos momentos, así no somos los colombianos” dijo el presidente Juan Manuel Santos.

Así mismo dijo que se viene trabajando con la Cancillería y con Migración Colombia frente a la tarjeta de movilidad fronteriza que busca regular la entrada de los ciudadanos del vecino país, hoy en día hay 50 mil personas pre registradas en este nuevo sistema.

Agregó, el jefe de Estado “quienes no tengan esta tarjeta o un pasaporte, se va a declarar como persona ilegal en nuestro país, es decir no puede entrar y si entran por alguna razón, será capturado y posteriormente deportado”.

El presidente insistió en el buen trato al venezolano, en demostrar la generosidad y de ser más comprensivo con la difícil situación del país vecino, pues nuestra raza se llama humanidad.