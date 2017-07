Por presunto error médico le suturaron el ano a una mujer de Cartagena

Foto referencial de archivo

Hay conmoción en Cartagena por el presunto error médico que sufrió una mujer de 25 años a quien le suturaron el ano tras dar a luz en la clínica Blas de Lezo de esta ciudad.

Según familiares de la víctima, los médicos al realizar los procedimientos postparto, no se percataron de esa situación y le dieron de alta. Cuatro días después, esta mujer ingresó al área de urgencias del centro médico, donde le identificaron la sutura y le prestaron los primeros auxilios debido a que presentaba un grave estado de salud.

“Por error o por falta de conocimiento suturaron a una madre joven que dio a luz en días pasados y cual fue sus sorpresa cuando iba a defecar ni podía hacer nada por sus partes, resulta que la suturaron por ahí. Ella está un poco conmocionada, esta pasando por un momento psicológico muy maluco”, señaló un familiar de la mujer, quien pidió reservar su identidad.

La víctima de esta presunta negligencia médica se encuentra con afectaciones emocionales debido a que habrían sido objeto de burlas en redes sociales tras conocerse el caso. Sin embargo familiares se han mostrado indignados y dicen que esperan no se vuelva a repetir este caso.

“La reacción que tuvo fue muy mala de salud estuvo mal por varios días, pero no quiere saber nada de eso quiere saber nada de eso, quiere olvidar… Imagínate qué clase de médicos nos atienden, ya uno como comunidad siente miedo porque cuando no es una bacteria te suturan por donde no deben”, añadió.

Por su parte la ESE de Cartagena, encargada de la administración de la clínica Blas de Lezo, manifestó que no tiene conocimiento de este caso y que no ha recibido la queja de los familiares.

Sin embargo, allegados a la víctima dicen que la mujer ha preferido guardar silencio debido a que aún se siente con graves afectaciones de salud tras la imposibilidad de hacer sus necesidades fisiológicas por varios días.