Presupuesto 2018 debe estar ajustado a la realidad: Oliverio Castellanos

Foto Cortesía

La secretaría de Hacienda de Cúcuta, trabaja en el diseño del proyecto de presupuesto para la vigencia 2018, el cual se aspira supere los 50 mil millones de pesos.

El concejal Oliverio Castellanos, en diálogos con RCN Radio, señaló que se debe revisar de manera detallada el proyecto de presupuesto que será presentado por parte de la administración municipal para la realización de obras.

El munícipe, advirtió la necesidad que este proyecto esté ajustado a la realidad económica de Cúcuta, para no incurrir el endeudamientos que provoquen un déficit fiscal a la ciudad.

“Se requiere que sea un presupuesto ajustado y no inflado, así como el que se aprobó en el periodo 2017; Acá no se debe seguir engañando la gente con relación a este tema pues hoy los contratistas del municipios que están por contratación de servicio no les han pagado porque no hay recursos, algo incomprensible” indicó Castellanos.

Asimismo expresó “Por ello de mi parte no se aprobó el proyecto de vigencias futuras, porque comprometía de 20 mil millones de pesos, por ello mi llamado es que ese presupuesto para entregar sea ajustado a la realidad, a los ingresos que hemos tenido al día de hoy”

“Llevamos un déficit altísimo, o sea que ya se puede decir que ya está comprometido el presupuesto de la vigencia 2018, por ello tenemos que ser responsables a la hora de aprobar este proyecto, decirle la verdad a la ciudad; es importante que todos los actores sociales de la ciudad lleguen al concejo a la comisión de presupuesto a estudiar el mismo”

El concejal de la ciudad de Cúcuta, Oliverio Castellanos, quien señaló que no comprende que mientras se recaudan cerca de 43 mil millones de pesos por conceptos de impuestos de industria y comercio e impuesto predial, no se le pague a los profesionales de la salud contratados por la administración municipal.