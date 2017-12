Prima navideña voluntaria proponen los taxistas en Bucaramanga

Aunque el Área Metropolitana de Bucaramanga, ratificó que no autorizará el cobro de la prima navideña, el gremio amarillo no descarta la posibilidad de continuar insistiendo para que la autoridad de tránsito autorice este cobro.

Según Campo Elías representante de los taxistas “hace cinco años la Alcaldía de Bucaramanga no ha decretado aumento de tarifa y de prima navideña, pero nosotros le vamos a dar la tarifa a los usuarios, se trataría de una “prima voluntaria” brindándole un excelente servicio, no negando servicios, ni abusando a las tarifas, pero le pedimos a los ciudadanos que denuncien si se presenta algún abuso en el cobro de la tarifa, registrando las placas del vehículo, porque no permitiremos que hayan abusos en los cobros este año”.

“Por eso le solicitamos al señor Alcalde de Bucaramanga que combata la piratería, Uber, el transporte informal que es nuestra principal competencia, y es lo que esencialmente no nos permite cómodamente y lealmente trabajar bien”, agregó Campo Elías.

Víctor Julio Azuero director del Área Metropolitana señaló que “no se autorizará el cobro de la prima navideña para los transportadores, porque lo más importantes es tomar una decisión que favorezca a todos los gremios de taxistas, debemos mirar si es conveniente o no establecer un cobro en donde en este momento la competencia con el transporte informal es muy fuerte y eso puede afectar a los taxistas”.

Aumento de tarifa

Campo Elías indicó que el gremio amarillo se encuentra con una incertidumbre frente a este tema, “porque somos consientes que los propietarios si suben las tarifas, se incrementa el precio de la gasolina, las empresas suben la administración, y por eso estamos haciendo un censo con varios compañeros y depende de los resultados entraremos a negociar con la autoridad de tránsito”.