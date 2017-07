Primer entrenador de James Rodríguez recibió con alegría la llegada del jugador al Bayern Múnich

Real Madrid's Colombian midfielder James Rodriguez celebrates after scoring during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) Round of 32 second leg football match Real Madrid CF vs Cultural y Deportiva Leonesa at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on November 30, 2016. / AFP PHOTO / JAVIER SORIANO

Álvaro Guzmán Varón, primer entrenador del futbolista colombiano, dijo que con alegría y orgullo recibe el anuncio de la llegada del volante de la selección Colombia al conjunto alemán Bayern Múnich. El actual entrenador del colegio San Simón de Ibagué, dirigió el equipo Academia Tolimense en el año 2004, cuando el futbolista cucuteño brilló en el torneo de Pony Fútbol. Aseguró que a pesar de conocer las habilidades deportivas de James Rodríguez, jamás imaginó que uno de sus dirigidos se convertiría en una estrella del fútbol mundial. El profesor Guzmán dijo que es gratificante haber aportado en la formación deportiva del futbolista cucuteño que creció en la capital del Tolima. James Rodríguez estará por dos temporadas en calidad de préstamo en el conjunto alemán, informaron los directivos del Real Madrid a la prensa española.