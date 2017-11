Procurador atribuyó a mafias el robo de los recursos del PAE en Colombia

Foto Conferencia Episcopal

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que detrás de las irregularidades presentadas en el Programa de Alimentación Escolar en el país hay mafias responsables del robo de estos recursos:

“Ustedes saben que se trata de una red de carácter nacional, no se trata de actores que trabajan a nivel departamental o municipal; se trata de mafias que a nivel nacional están timándose los recursos de alimentación de los niños y eso hay que combartirlos con toda la contundencia”, manifestó.

Aseguró que pronto se tendrán los resultados sobre las investigaciones que se adelantan sobre el PAE en Colombia:

“Nosotros tenemos un análisis, un balance de todos los PAE a nivel nacional, no solo de Bolívar. Por supuesto, este es un trabajo conjunto con la Procuraduría y la Fiscalía y yo creo que apenas estamos iniciando esta investigación, no les puedo decir más porque no hemos hecho público los resultados de la procuraduría en el ejercicio de la función disciplinaria, pero tengan la certeza de que las tres entidades de control en este caso sí que estamos apuntando conjuntamente en la misma dirección”.

Finalmente aseguró que el Contralor Edgardo Maya tiene la razón al señalar que se necesita sancionar a los responsables y diseñaar mecanismos de prevención para que este tipo de irregularidades no vuelvan a ocurrir.