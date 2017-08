Procurador General anunció que la próxima semana se conocerá suerte del alcalde suspendido de Cartagena

Foto: Cortesía.

Sin anticiparse a las decisiones, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció que la próxima semana se conocerán detalles sobre la suspensión del alcalde de Cartagena, Manuel Duque, que también enfrenta un proceso judicial. Por ahora, el organismo de control evalúa cuál será la suerte del mandatario.

“Estamos evaluando, no me quiero anticipar a la decisión, no me quiero anticipar. Si lo hago, incurro en un error gravísimo porque se está evaluando y aquí hay un debido proceso. Tengan la certeza que la ley nos permite”, dijo el jefe del Ministerio Público.

Carrillo Flórez añadió que la Procuraduría tomará una decisión que le convenga a la ciudad, “estamos evaluando, en el marco de la investigación disciplinaria, estamos evaluando los expedientes, las pruebas. Esto no solo empezó con la caída del edificio Blas de Lezo sino de las anormalidades en el control urbano de la ciudad”.

En relación con las víctimas del colapso del edificio Portal de Blas de Lezo II, el Procurador manifestó que ellos son su mayor preocupación en este proceso. Desde que se conoció el caso el organismo de control ha interpuesto acciones judiciales y tutelas, “vamos a seguir adelantes con esas acciones”, anunció el Procurador.

El Procurador General señaló que ha encontrado respaldo en la justicia en el departamento, “el poder judicial de Bolívar ha acompañado esas decisiones de la Procuraduría, particularmente de lo contencioso administrativo. Hemos tenido conversaciones con magistrados porque es un tema que cierra la justicia”.