Procurador presentará proyecto para consagrar responsabilidad penal en personas jurídicas involucradas en corrupción

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, presentará una iniciativa legislativa para consagrar la responsabilidad penal de las personas jurídicas que están involucradas en casos de corrupción.

Según el Procurador, si Colombia quiere entrar a la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo – OCDE, uno de los elementos fundamentales para su ingreso es consagrar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como una herramienta insustituible en la lucha contra la corrupción, para que no pase lo que está ocurriendio actualmente con los directivos de Odebrecht.

“El tema es que no son sanciones únicamente administrativas, sino que son sanciones penales. Entonces no se trata como pasa actualmente con la responsabilidad penal, que hubo dos manzanas podridas entre los directivos de Odebrecht, cuando lo que había era toda una organización criminal al servicio de los sobornos, y por lo tanto, hay que perseguir a la sociedad como tal, y no a los dos o tres directivos que estaban al frente de las coimas”, explicó el funcionario.

Sobre el caso Odebrecht, el Procurador General dijo que la reapertura de archivos y la vinculación de nuevas personas vía indagación preliminar, va a permitir seguir armando el rompecabezas del hecho y llegar a prontamente a conclusiones más concretas.

Para Carrillo, en materia de lucha contra la corrupción, más allá de las sanciones de destitución e inhabilidad que se impongan, el país ya debe pensar en tocarle el bolsillo a los corruptos, pues lamentable en Colombia el ser corrupto ha dado estatus.

“Tenemos que hacer una transformación cultural grande de la sociedad colombiana para acabar con la cultura del atajo y del usted no sabe quien soy yo, que ha gobernado la mayoría de las acciones, sobre todo en los servidores públicos, pero también en los privados donde la corrupción igualmente tiene raíces”, puntualizó el Procurador General de la Nación.