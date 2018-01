Procuraduría abrió indagación preliminar contra la esposa del coronel (r) Hugo Aguilar

Exgobernador de Santander, Hugo Eliodoro Aguilar / Foto Colprensa

El ministerio público abrió una indagación preliminar contra Mónica María Barrera Carreño, esposa del Coronel (r) y exgobernador de Santander Hugo Aguilar, para determinar si ha existido un incremento patrimonial injustificado.

La indagación dirigida por la Procuraduría General se da en contra de la esposa de Aguilar en su condición de asesora grado 8 de la Cámara de Representantes y surgió a raíz de las denuncias de los ostentosos lujos del exgobernador después de declararse sin recursos para la reparación de víctimas.

Leszli Kalli, candidata al Senado fue quien envió la denuncia en la que aportó pruebas que comprobarían que la esposa de Hugo Aguilar tiene una casa en Ruitoque Condominio avaluada en $3 mil millones.

“Ojalá se termine en una investigación y no quede solo ahí, las pruebas son claras, esto se conoció a raíz de que el Coronel paseara en su lujoso Porsche y dijera que no tenía plata para reparar a las víctimas. Es muy raro que una señora que no ha sido de familia adinerada resulte con propiedades de más de 37 mil millones de pesos”.

El escándalo que involucra a Hugo Aguilar y su esposa Mónica Barrera se da después de que el exgobernador argumentara no tener recursos económicos por $6 mil millones para indemnizar a las víctimas.