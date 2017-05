Procuraduría por error notificó a Gobernación de Bolívar sobre suspensión de alcalde de Cartagena

Foto: Cortesía Procuraduría

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, dio a conocer que la Procuraduría General de la Nación, lo notificó sobre la suspensión que por tres meses profirió en contra del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque.

El mandatario señaló que por no ser de su competencia, rechazó la notificación en la que le solicitaban suspender al mandatario y designar alcalde en la ciudad: “A mí la procuraduría me envió la solicitud de suspensión inmediata del alcalde. La devolvimos por no ser los competentes, por ser distrito especial la ley señala que es el presidente de la república quien designa y eso fue lo que notifiqué ayer tanto a procuraduría como a presidencia y bueno, lo que deseo es que a Cartagena le vaya bien”.

Dumek Turbay fue enfático al decir que la interinidad perjudica a una ciudad que desde el año 2012 ha tenido siete alcaldes. Con la nueva designación de mandatario en Cartagena este número se elevará a ocho.

La defensa de Manuel Vicente Duque está a cargo del abogado Julio César Ortíz, quien defendió en su momento al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro y fue exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

Se espera que esta semana la notificación de suspensión llegue al mandatario. Esta decisión por parte de la Procuraduría General de la Nación surgió luego del desplome de un edificio en construcción donde fallecieron 21 obreros.