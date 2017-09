Procuraduría investiga Alcalde de Villamaría, Caldas, por presunta participación en política

La Procuraduría Provincial de Manizales abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Villamaría, Caldas, Juan Alejandro Holguín Zuluaga, por presunta participación en política.

Al parecer, el actual mandatario habría utilizado recursos públicos del municipio para incidir negativamente en los habitantes y funcionarios de su administración frente al proceso de revocatoria de su mandato.

Entre las pruebas que evalúa la Provincial de Manizales está una reunión que Holguín Zuluaga realizó el 27 de julio con mujeres líderes de veredas y cabeceras municipales, donde habría señalado que la revocatoria de su mandato frenaría el desarrollo y el progreso del municipio.

En ese encuentro el alcalde habría pedido a los ciudadanos y a los miembros de su gabinete que lo acompañaban, quedarse “quieticos en la casa, no yendo a votar para que no se consiga el umbral del número mínimo de votos requeridos para que la figura constitucional no prospere”.