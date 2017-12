Productores de arroz del Tolima siguen en la incertidumbre

Los cultivadores de arroz del departamento del Tolima le pidieron al gobierno, definir políticas para establecer si se aumenta o se disminuye las áreas de siembra para el año entrante.

Carlos Rojas, gerente del Distrito de Riego de Usosaldaña, manifestó que la incertidumbre que hay en los cultivadores ha frenado el proceso de siembra, en razón a que se no se base a como le van a pagar el arroz el próximo año.

“No solamente el tema de invierno hace que el agricultor no haya podido sembrar la totalidad del área que estábamos proyectando para el segundo semestre, también la incertidumbre que tienen los agricultores sobre el tema de arroz, ha estancado muchísimo el proceso de siembras en la zonas, porque los agricultores no saben definitivamente que va a pasar con el cultivo en el semestre A del 2018, debido a que no se define nada, en el Ministerio de Agricultura se establecieron unas mesas de trabajo, pero todavía no hay una información clara y concisa de cómo le van a pagar el arroz a los productores el próximo año”, explicó

Carlos Rojas, agregó que para este mes hay para sembrar cerca de 3 mil hectáreas de arroz, pero todo depende de la decisión que tome el gobierno con los precios del producto para el 2018.