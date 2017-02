Con profesores haciendo aseo, 10 mil estudiantes iniciaron clases en Urabá

Foto referencial de Ingimage

Luego de los inconvenientes con el proceso de contratación de la fundación Isaías Duarte Cansino, operadora de los contratos en los colegios de cobertura en Urabá, docentes y estudiantes regresaron a las instalaciones de los colegios casi un mes después del inicio del año lectivo en el sector oficial.

Durante el primer día de clases, los docentes de algunos colegios han manifestado que han tenido que dividir su jornada entre la inducción a los estudiantes, renovación de matrícula y aseo general, lo que según ellos, demuestra una improvisación por parte de la Secretaría de Educación departamental.

Sebastian Villegas, docente del municipio de Carepa, aseguró que esta situación hace que se pierda más tiempo de clases.“Nos toca trabajar con temas institucionales como la reforma del manual de convivencia y hacer aseo en los salones, al mismo tiempo que damos clases. ¿Cómo es posible que no entremos una semana antes que los estudiantes para adelantar? Esto pasa porque se quieren ahorrar horas extras”.

Pese a que la Secretaría de Educación dio un parte de tranquilidad sobre la temporada de vacaciones, los docentes aseguran que no hay certeza sobre los períodos que tendrán los estudiantes para descansar.

Además que no les han presentado alternativas para que no se vuelva a retrasar el proceso de ingreso de los estudiantes el próximo año. (Puede leer: Más de 10 mil estudiantes de Urabá no han iniciado clases).

Fueron casi 10 mil estudiantes de la región del Urabá antioqueño los que se vieron obligados a realizar actividades al aire libre para reponer el tiempo que han perdido por cuenta de los inconvenientes por segundo año consecutivo en el proceso de contratación.