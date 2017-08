Profesores y estudiantes universitarios señalados de pertenecer a las Farc, fueron amnistiados en Caldas

Foto: RCN Radio

Un juez de la República, profiere la primera Amnistía In Jure en el Eje Cafetero, a docentes y estudiantes universitarios señalados de pertenecer a las FARC.

El Juzgado Cuarto Penal del circuito de Manizales, les concedió la amnistía in jure a 8 personas entre docentes y estudiantes universitarios de Manizales, a quienes la Fiscalía acusó de ser integrantes de las FARC, en una investigación que comenzó hace más de 10 años.

Se trata del profesor de Filosofía, Jaime Alberto Pineda Muñoz; Vladimir Castaño Gaviria, licenciado en Ciencias Sociales; la médico, Liliana Blanco Ávila; el Sociólogo, Carlos Andrés Ospina Parra, además de los estudiantes de la época, Andrés Alvarez Ávila, Julio César Murillo García, Lezmer Yaned Almenarez y Elmer Gómez, sindicados del delito de rebelión

El abogado defensor, Aristídez Betancur Ciuffetelly, explicó los alcances de la Amnistía In Jure.

” In Jure significa que se perdona cualquier investigación que se este desarrollando a un procesado por un supuesto delito de pertenecer a una organización como las Farc, y como las Farc estaban en los diálogos de la paz, la amnistía In Jure aplicaba de acuerdo al proceso de paz. Esto no quiere decir que las personas sean de las Farc”.