Profesores pensionados de Cundinamarca explican cómo fueron engañados en fraude a Magisterio

En el marco de las investigaciones por falsedad en documento al abogado Carlos Ochoa, más de mil maestros pensionados por el Magisterio de Cundinamarca fueron citados como víctimas en el proceso penal.

Según los afectados, firmaron “de buena fe” un poder de representación legal ante el Magisterio a nombre del abogado Ochoa, con el propósito de que les fuera otorgado el reajuste de la pensión de gracia al cual tienen derecho, sin embargo, y a través de maniobras fraudulentas, el abogado hizo el cobro en favor de varios maestros.

El hecho generó la apertura de una investigación penal al jurista, el descuento de la mesada a los maestros por el reajuste y la suspensión de los pagos de la bonificación, como parte de las medidas tomadas por la Gobernación.

Al respecto, la profesora Flor Marina Abello señaló que además de las arbitrariedades de las que han sido víctimas, ahora la justicia los tiene de un lado para otro sin ninguna solución.

“Somos más de mil maestros afectados por el caso Ochoa y recibimos algunos cerca de 10 millones, pero la Gobernación después nos descontó esa plata por el fraude que hubo y nosotros creímos de buena fe en el abogado, pero no sabíamos que estaba usando documentos falsos”, señaló.

Por su parte, Hernando Campos, también profesor jubilado, señaló que “los profesores tenemos derecho a reclamar ese 20% del reajuste pensional y que hace parte de una ordenanza departamental, y la Gobernación junto con el Ministerio siempre han querido envolatar al Magisterio y ponerle trabas a las reclamaciones, por esa razón los maestros debemos poner abogados cuando eso no debe ser así”.

Finalmente Martina Lizarazo indicó que “cuando iniciamos el proceso, nunca nos imaginamos que nos iban a engañar en la Gobernación y al cabo de uno o dos años nos descontaron sin avisarnos nada, a mi por ejemplo me descontaron $1.600.000 sin decirme nada y consecutivamente durante dos meses no me pagaron”.

El proceso penal se adelanta por los delitos de falsedad en documento y estafa en contra de Luis Alberto Acuña Robayo, Fabián Moreno, Francisco David Hoyos Bustos y Gustavo Mora Cardozo.

De igual manera y en razón a la gran cantidad de público, y a que dos de los implicados tenían problemas de defensa, la diligencia fue programada para el próximo 4 de mayo.