Profesores de Santander se unen a paro nacional convocado por Fecode

Mediante un pliego de peticiones los docentes en Santander anunciaron que se unen al paro Nacional indefinido del Magisterio.

En Santander el cese de actividades de los docentes afectará la normalidad académica de 300 mil niños, niñas de escuelas e instituciones públicas del departamento.

Mauricio Martínez secretario de derechos humanos del Sindicato de Educadores de Santander señaló que el paro es indefinido después que no se lograra un acuerdo entre Fecode y el Gobierno Nacional; no hubo una oferta en incremento salarial ni siquiera de un punto porcentual, en términos de salud ya se han registrado nueve muertes por desatención entre familiares y maestros y el ascenso de maestros el Gobierno no define nada.

“Realmente la situación es muy agobiante, y el primer punto del pliego de peticiones es el servicio educativo, en donde exigimos aumento del 7.5 del producto interno bruto para garantizar alimentación, transporte, planta de docentes completa y mejoramiento de infraestructura, el Gobierno en esos puntos responde que no hay plata” agregó el directivo de SES.

¿Qué pasara con las clases de los estudiantes?

Siempre que se establecen estos ceses de actividades se tiene un plan de contingencia que se aplican durante todo el año, es decir se recupera durante los días festivos, se trabaja en jornadas de vacaciones, pero lo primordial es que los padres de familia deben considerar que algunas escuelas de Santander no hay planta completa de educadores, no hay transporte escolar y en muchas ocasiones la alimentación para los estudiantes llega en mal estado, señaló Mauricio Martínez

En el departamento hay 17 mil afiliados al Sindicato de Educadores de Santander, SES, los docentes anunciaron que continuarán en Asambleas permanentes durante varios días, hasta se logre un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Magisterio.