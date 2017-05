Programa de alimentación escolar se suspende en el Quindío

Foto: RCN Radio Armenia

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) se suspenderá de manera temporal en los municipios que están a cargo del gobierno departamental, ante la incertidumbre que existe por el paro nacional de educadores, así lo anunció el secretario de educación del Quindío Álvaro Arias Velásquez, al evidenciar que uno 33 mil estudiantes serán impactados con esta decisión.

El funcionario aseguró que es una medida de prevención, para evitar que los alimentos puedan sufrir algún grado de deterioro y señaló: “la administración seccional no puede asumir una responsabilidad con el operador frente a costos, alimentos dañados y raciones de comida que no podrán ser consumidas por los alumnos, si estos no asisten a clase”.

Arias Velásquez indicó que una vez se levante el paro, el servicio de alimentación escolar se restablecerá y volverá la normalidad en las instituciones educativas del departamento.