Proliferación de serpientes en un colegio de Cartagena alarma a comunidad educativa

Los niños han dejado de ir a sus clases por temor a las serpientes.

Una invasión de serpientes se tomó las instalaciones de la Institución Educativa San Francisco de Asís, en Membrillal (área rural de Cartagena). Desde hace varios días, el cuerpo directivo ha advertido que la masiva presencia de los reptiles pone en riesgo a la comunidad estudiantil, quienes están expuestos a ser mordidos por estos animales. Álvaro Garcés Licona, coordinador de la Institución, indicó que algunas especies son venenosas.

“Se ha venido una invasión de serpientes muy peligrosas y venenosas, como mapaná Rabo Seco y otras especies, tenemos una población de 810 estudiantes que están corriendo riesgo, tenemos niños en preescolar, primaria y bachillerato” dijo el coordinador.

Los estudiantes han decidido dejar de ir a clases por el miedo a estos animales, “la preocupación es tan grande que la asistencia de los estudiantes ha sido baja en estos días, por eso estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes para que nos ayuden. No sabemos qué hacer los estudiantes corren y se van para su casa” añadió Garcés Licona.

La proliferación de serpientes sería provocada por la temporada de lluvias y la ubicación de la institución, “hay bastante zonas enmontadas, por eso es que estamos pidiendo a las autoridades para que vengan y se encarguen de la situación. Esto es a diario, ya se han matado doce serpientes en quince días” añadió el coordinador.

Por su parte Jorge Morelo, director de Salud Ambiental del Departamento de Salud de Cartagena, manifestó que las serpientes no son venenosas y no deberían causar tanta alarma. En los próximos días, esa dependencia haría un cerramiento para evitar que estos animales no ingresen a la institución.