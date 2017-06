Promotores de revocatoria en Barrancabermeja denuncian amenazas con armas blancas

Foto referencial Colprensa

Pablo Arteaga, promotor de la revocatoria del mandato del alcalde en Barrancabermeja, aseguró que los incidentes en los que han sido amenazados con armas blancas se han presentado mientras adelantan avanzadas para invitar a los ciudadanos a que acudan a las urnas a ejercer su voto en medio de la jornada electoral.

El líder indicó que en una oportunidad debieron ser escoltados y que éste no ha sido el primer ataque que sufren por promover la salida del alcalde Darío Echeverri.

“Nos hemos tomado barrios y veredas y hasta allá han llegado personas que con amenazas con cuchillos y ataques verbales nos han pedido no adelantar labores propias de la promoción de la revocatoria al mandato al alcalde. Una vez tuvimos que irnos a escoltar y aunque había policía en el sitio corrimos peligro porque no se hizo nada, esta no es la primera vez, ya hemos venido denunciando esos ataques y duras amenazas”.

Así mismo, argumentó que en varias ocasiones han recibido llamadas y han sido intimidados por promover la jornada de revocatoria en contra del alcalde de Barrancabermeja, de quien se conocerá si continúa o no en el cargo, el 2 de julio del presente año.