Proponen pico y placa de tres dígitos, incluyendo el sábado

Argumentando que los niveles de contaminación en Bucaramanga son elevados y que por lo tanto se hace necesario disminuir las emisiones contaminantes, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, sostuvo que se está analizando la posibilidad de implementar un pico y placa de tres dígitos seis de los siete días a la semana, lo que incluiría los sábados.

El mandatario aseguró que la medida iría de 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. “eso es lo que pienso que sea de 3 dígitos para que no haya una exclusión como me criticaban antes con lo del juez que absurdamente quitó el pico y placa, porque eso fue absurdo lo que hizo. Entonces sería de tres dígitos para toda la ciudad”.

Y aunque aún es una propuesta, gremios como la Cámara de Comercio de Bucaramanga evidenciaron su rechazo porque se trata de una medida improvisada. Según dijo Juan Camilo Beltrán, presidente Ejecutivo de la entidad, a la Administración Municipal le ha faltado más autoridad para evitar el estacionamiento en zonas prohibidas.

Para Alejandro Almeyda, director ejecutivo de Fenalco, Santander, la propuesta del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, es improvisada para la ciudad y en últimas terminarán perdiendo los comerciantes y empresarios.