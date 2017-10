Protagonistas del fútbol, deploran la muerte del ex presidente del Once Caldas Juan Bernardo Botero

Foto: RCN Radio

El ex directivo del Once Caldas, Jairo Quintero Trujillo, lamentó profundamente la muerte de Juan Bernardo Botero y dijo que se fue una gran persona y profesional.

Jairo Quintero, recordó a Botero como un hombre entregado al equipo Once Caldas y dijo que muchas veces, desinteresadamente, sacó dinero de sus bolsillos para traer jugadores al blanco, blanco y reforzar la nómina.

Igualmente explicó que en el año 1983, conformaron la junta directiva, pero era más que eso, era una reunión de amigos porque las decisiones eran por conceso , lo que los llevo al éxito.

“El dolor de uno, era el dolor de todos; la alegría se compartía en conjunto, nos volvimos una familia, empezamos a integrar a los empleados y a los mismo jugadores del Once Caldas, ese fue el éxito del equipo que logró ganar una Copa Libertadores” dijo el ex directivo del Once Caldas, Jairo Quintero Trujillo.

Por último el ex directivo del Once Caldas, Jairo Quintero Trujillo, reiteró su profundo dolor por la muerte de Juan Bernardo Trujillo y que se fue más que una persona, se fue su amigo.

Las exequias del ex presidente del blanco, blanco, Juan Bernardo Botero, están por definirse, ya que sus hijos se encuentran fuera del país.